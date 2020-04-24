В Гомельской области "Белая Русь" передала медучреждениям средства защиты

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском регионе областная и районные организации РОО "Белая Русь" оказали помощь учреждениям здравоохранения в приобретении средств защиты на более чем Br7,5 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

Защитные маски, перчатки, дезсредства переданы поликлиникам и больницам области, а также центрам соцобслуживания населения.

"В складывающейся эпидемиологической ситуации областная организация РОО "Белая Русь" поддерживает людей, которые наиболее уязвимы", - отметила Наталья Мамрукова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты помогают бывшим узникам концлагерей. Защитные маски, антисептики для обработки поверхностей и рук, продуктовые наборы уже переданы 116 пожилым людям.

"У каждого из них своя трагическая жизненная история. Они хранят и передают новым поколениям память о событиях страшных военных лет, о том, что пережили наши земляки. И непременно просят ценить мир, жизнь и беречь друг друга", - рассказала заместитель председателя.

Активисты "Белой Руси" будут и впредь оказывать посильную поддержку тем, кто в ней нуждается.-0-