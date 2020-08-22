В Гомельской области более 600 ребят уже получили школьные наборы во время акции к 1 сентября

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области набирает обороты региональная акция "Соберем портфель первокласснику" - более 600 детей уже получили школьные наборы. Сегодня ранцы с канцелярскими принадлежностями и сладкие подарки председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил четверым детям семьи Мушковец, которая проживает в одном из новых микрорайонов областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Мушковец одна воспитывает дочь и троих сыновей. Все они уже школьники - двойняшки Женя и Егор пошли в 1-й класс в прошлом году. Тогда перед 1 сентября дети получили портфели и добрые напутствия от губернатора. В преддверии нового учебного года председатель облисполкома снова поздравил ребят. Вручая ранцы, Геннадий Соловей поинтересовался успехами каждого ребенка и пожелал им интересной учебы.

Руководитель области рассказал, что в микрорайоне, где живет семья, на этой неделе заложили камень в основание новой школы. Это будет современный, интересный проект с бассейном и различными площадками. Завершить проектирование намерены в ноябре. После этого приступят к строительству - уже в нынешнем году планируют заложить фундамент. Ребята признались, что хотели бы в будущем учиться в новой школе.

"Для нашей семьи такая помощь бесценна. Я очень благодарна за поддержку. Благодарна и учителям, и моим коллегам, и руководству на работе. Любой вопрос всегда решается. Очень радует, что многодетным семьям у нас столько внимания", - поделилась Татьяна Мушковец.

Еще одним подарком для дружной детской четверки и их мамы сегодня стала экскурсия в инновационно-образовательный центр безопасности в специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС.

Как рассказали в главном управлении образования облисполкома, акция "Соберем портфель первокласснику" нацелена на поддержку ребят, оказавшихся в социально опасном положении, тяжелой жизненной ситуации. Не остаются без внимания дети из многодетных, опекунских, приемных семей, интернатных учреждений, дети-инвалиды. Акция продлится до конца месяца. В нее активно включились структурные подразделения облисполкома, учреждения, организации, предприятия региона и представители бизнеса. "По данным на 20 августа, помощь уже оказана более чем 600 детям. Формы поддержки разные. Это вручение портфелей, канцелярских принадлежностей, школьной формы, денежная помощь по месту работы родителей", - отметили в главном управлении. Кроме того, на 35 тыс. школьников выплачена единовременная материальная помощь к учебному году. Выплаты продолжаются.

Всего в регионе 1 сентября за парты сядут 17 262 первоклассника, что на 650 детей больше, чем в 2019 году.-0-