В Гомельской области чеки "Имущество" можно обменять на акции 52 предприятий

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акции 52 открытых акционерных обществ предлагаются жителям Гомельской области для обмена именных приватизационных чеков "Имущество", сообщила сегодня журналистам начальник отдела комитета государственного имущества Гомельского облисполкома Людмила Ташкинова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Людмилы Ташкиновой, эти предприятия представляют разные сферы экономики: строительный комплекс (17 предприятий), торговлю и услуги (9), агропромышленный комплекс (12) и другие.

Наиболее популярны среди граждан, желающих обменять чеки, такие предприятия, как "Гомельстройматериалы", "Гомельжелезобетон", "Полеспечать", "Облоптторг", "Рогачевский лен", "Гомельагроэнергосервис", "Гомельоблавтотранс".

Акции в основном обмениваются в пропорции: одна акция - один чек. Большинство обществ выплачивают акционерам дивиденды. Главным условием их выплаты является наличие у предприятия прибыли.

Людмила Ташкинова отметила, что в Гомельской области 40% граждан, получивших именные приватизационные чеки "Имущество", до сих пор не использовали их. Начальник отдела напомнила: для обмена чеков "Имущество" на акции гражданину необходимо обратиться в подразделение ОАО "АСБ Беларусбанк", выполняющее эту операцию, ознакомиться с перечнем обществ, акции которых предлагаются к обмену на чеки. При себе для обмена необходимо иметь паспорт и сертификат чеков "Имущество".

Как сообщалось, срок обращения именных приватизационных чеков "Имущество" продлен до 31 декабря 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 февраля 2019 года №134.-0-