29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области для многодетных в 2020 году построено жилья на 30% больше прогноза. Об этом сообщил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей в докладе о работе в 2020 году на сессии областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор подчеркнул, что в 2020 году строительная отрасль области обеспечила положительную динамику выполнения основных прогнозных параметров. "С темпом роста 108% валовая добавленная стоимость превысила Br1 млрд. Это лучший показатель в стране. Уже не первый год именно в Гомельской области самый дешевый квадратный метр жилья. Как следствие, по вводу всех видов жилья строители региона превысили доведенное задание", - рассказал он.

Так, на 30% больше прогноза построено жилья для многодетных семей. При этом каждое третье жилое помещение - введено в сельской местности. Построено 96 индивидуальных жилых домов - это чуть меньше 14% от общего количества.

Отдельно Геннадий Соловей отметил, что впервые в регионе в 2020 году введены в эксплуатацию два многоквартирных дома с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. "В 2021 году построим еще 8 таких жилых домов в Гомеле, Брагине, Ветке, Турове, Калинковичах, Корме, Петрикове, Светлогорском районе. Тариф за 1 кВт.ч в таких домах дешевле почти в два с половиной раза: 21 копейка в обычных домах против 9 копеек в электродомах", - рассказал председатель облисполкома.-0-