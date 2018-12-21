В Гомельской области гибель людей от внешних причин снизилась на 19,7%

21 декабря, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области гибель людей от внешних причин в январе-сентябре этого года снизилась в сравнении с таким же периодом 2017-го на 19,7%. Об этом сообщил сегодня на выездном заседании Гомельского облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсудили выполнение требований Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

"В регионе наблюдается уменьшение количества погибших людей от внешних управляемых причин по большинству категорий - за 9 месяцев этого года погибли 383 человека, это на 94 (или 19,7%) меньше, чем в январе-сентябре 2017-го", - отметил Петр Шутько. По его словам, в регионе снижена гибель людей на пожарах, в результате убийств, в ДТП, от утопления, суицидов. Количество погибших на производстве осталось на уровне прошлого года - 18 человек. В то же время председатель комитета констатировал рост тяжело травмированных на производстве: с 52 до 61 человека.

Чаще всего несчастные случаи фиксировались в сферах сельского хозяйства, строительства, промышленности. Что касается возрастного критерия, то в зоне риска зачастую опытные работники, которые имеют достаточный стаж, но в то же время утрачивают бдительность и приобретают излишнюю самоуверенность. По информации докладчика, самым неблагоприятным месяцем в этом году стал сентябрь, когда погибли 8 человек и 10 получили травмы. Наиболее травмоопасными днями были суббота, среда, понедельник.

Среди основных причин несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом Петр Шутько назвал невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (более 20% случаев), нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, требований нормативных актов (свыше 16%). Более 8% ЧП на производстве произошли из-за допуска потерпевших к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда. К несчастным случаям приводили также личная неосторожность потерпевших, неиспользование ими выданных средств индивидуальной защиты и другие факторы.

"Не искоренены также факты употребление алкоголя в рабочее время и на рабочих местах. Случаи гибели и травмирования работников в состоянии алкогольного опьянения зафиксированы в Жлобинском, Лоевском, Мозырском, Хойникском районах", - добавил Петр Шутько.

Председатель комитета считает, что резерв дальнейшего совершенствования деятельности в данном направлении - в укреплении трудовой дисциплины, также необходимо уделять больше внимания мероприятиям упреждающего характера.

Губернатор Владимир Дворник подчеркнул, что в сфере общественной безопасности и дисциплины мелочей не бывает, как и не бывает нерешаемых проблем. При этом особая роль в этой теме отведена в том числе и смотровым комиссиям, в состав которых входят специалисты различных сфер и ведомств. Они нацелены не только на то, чтобы выявить факты, представляющие угрозу жизнедеятельности людей, но и принять меры для их устранения. Кроме того, по мнению председателя облисполкома, непосредственно на местах на особом контроле руководителей должен быть вопрос пустующих домов, зданий, строений. "Приводите населенные пункты в идеальное состояние. Накопленного опыта много", - добавил он.

Участники выездного заседания сегодня также изучили организацию работы по различным направлениям в учреждениях социальной сферы и сельхозпредприятиях Петриковского района. Владимир Дворник подчеркнул, что практика проведения выездных заседаний в регионе будет продолжена. При этом внимание уделят как благоустройству, так и производственной дисциплине, выполнению основных параметров развития и т.д.-0-