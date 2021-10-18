В Гомельской области Госстандарт выявил нарушения при торговле бесконтактными термометрами

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила нарушения в сфере торговли средствами измерений - бесконтактными инфракрасными термометрами, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Специалисты отметили, что в пандемию коронавируса в организациях, на предприятиях, учреждениях появилась необходимость контролировать здоровье работников, учащихся и т.д. Для этого зачастую применяют бесконтактные инфракрасные термометры. "Законом "Об обеспечении единства измерений" установлены требования к инфракрасным термометрам для применения в сфере законодательной метрологии. Так, средства измерений подлежат утверждению типа, государственной поверке до реализации, государственной поверке при эксплуатации", - напомнили в инспекции.

В то же время не все предлагаемые в торговой сети инфракрасные термометры отвечают требованиям, однако недобросовестные продавцы нередко умалчивают об этом информацию и предлагают купить приборы, которые могут применяться только в быту, констатировали специалисты.

Областная инспекция неоднократно фиксировала случаи, когда субъекты хозяйствования приобретали бесконтактные термометры, которые не внесены в государственный реестр средств измерений и не прошли метрологическую оценку. При этом рынок средств измерений достаточно многообразен. Так, в госреестр средств измерений включены термометры производства Китая, Германии, Японии, Швейцарии.

"При приобретении средств измерений требуйте от продавца информацию о возможности применения приборов в сфере законодательной метрологии, внимательно изучайте эксплуатационные документы и убедитесь в наличии знака поверки", - рекомендовали в инспекции.

Своевременное проведение государственной поверки позволяет не только выполнить требование законодательства, но и уберечь о получения неточных и недостоверных измерений, заключили специалисты.-0-