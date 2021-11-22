В Гомельской области готовят к продаже первый объект под снос

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области готовят к продаже первый объект под последующий снос, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Речь о здании котельной в деревне Ивановка Буда-Кошелевского района. "Капитальное строение из железобетонных панелей и кирпича ранее уже 8 раз выставлялось на торги. Однако не нашло своего покупателя, поэтому собственник принял решение продать его с условием последующего сноса. Начальная цена составит почти Br2 тыс.", - рассказали в комитете. Работа в этом направлении будет развиваться, и шанс приобрести недвижимость для сноса будет у каждого желающего, заверили специалисты.

В Беларуси существует возможность приобретения объектов для их последующего сноса. "Так государство принимает все возможные меры для вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот: аренда, продажа, передача в безвозмездное пользование. Если же эти шаги оказались неудачными и здание ветшает, то принимается решение о его сносе. Это позволяет поддерживать порядок на земле, а также исключить ситуации, когда от обрушения объекта могут пострадать люди. После сноса остаются строительные материалы, которые в дальнейшем могут быть использованы для разных целей. Например, сруб старой бани - на дрова, битый кирпич - посыпать дорожки и т.д. Именно для таких случаев указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 года №169 предусмотрена возможность продажи объектов на аукционных торгах для их дальнейшего сноса. Иными словами, если капитальные строения не используются, а их восстановление по каким-либо причинам нецелесообразно, принимается решение об отчуждении такого имущества для его последующего сноса новым собственником", - разъяснили в "Гомельоблимуществе". Такие объекты могут быть выставлены на продажу и с начальной ценой в 1 базовую величину.

"Покупатель приобретает строение, сносит его и забирает все материалы себе. Учитывая небольшую стоимость, такая покупка станет для него выгодной.

Немаловажный фактор - земельный участок, на котором расположено имущество, не изымается и не предоставляется, а значит, покупатель не несет расходов на его содержание (земельный налог, арендная плата). Вместе с тем, после сноса объекта у покупателя есть право обратиться в местный исполком за предоставлением ему этого земельного участка в пользование", - рассказали в комитете.

По возникшим вопросам можно обращаться в комитет "Гомельоблимущество" по телефонам: (+375 232) 50-66-43, 50-69-49, а также в отделы экономики исполкомов. Ознакомиться с объектами можно также на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Недвижимое имущество".-0-