В Гомельской области к II Европейским играм разработали 15 новых туристических маршрутов

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Гомельской области разработаны и предлагаются туристам 15 новых маршрутов, посвященных II Европейским играм. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новых маршрутов ровно столько, сколько будет представлено видов спорта на II Европейских играх. Туристы смогут познакомиться с достопримечательностями области и столицы, культурно-историческим наследием, побывать на спортивных объектах региона, а также посетить крупнейшее мультиспортивное событие в Минске", - рассказал Денис Езерский.

Всего же в регионе предлагают более 140 туристических маршрутов, в том числе и трансграничных. "Например, на Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге, мы представим маршрут совместно с могилевскими коллегами. Есть примеры сотрудничества с Украиной, в частности с Черниговом и областью", - пояснил начальник управления.

Денис Езерский отметил, что в регионе растет число организаций, которые осуществляют туристическую деятельность. Например, в 2018 году по сравнению с предыдущим их количество увеличилось на 23% и достигло 140. При этом более 90% из общего числа представляют организации частной формы собственности. "В настоящее время бизнес рассматривает это направление как одно из перспективных", - считает начальник управления.

В целом же регион за год планирует достичь по экспорту туристических услуг уровня в более $15 млн. По оперативным данным, в январе-мае ожидается не менее $5,2 млн, уточнил Денис Езерский.

Начальник управления констатировал рост количества иностранных граждан, посетивших Гомельскую область. "Только с начала этого года через международные пункты пропуска, расположенные на территории региона, въехали 450 тыс. иностранцев, в том числе в мае - 110 тыс.", - конкретизировал он. Чаще всего в Гомельскую область приезжают граждане России, Украины, Польши, Италии, Германии.

По словам Дениса Езерского, наиболее популярны среди иностранных гостей санаторно-курортный, медицинский и агротуризм. Представитель облисполкома подчеркнул, что здравницы региона совершенствуют сервис: практически все они закончили модернизацию, капитальные ремонты, улучшив и уровень номеров, а также качество и спектр предоставляемых услуг. Что касается агроусадеб, то их в регионе более 150. При этом 12 из них открылись в прошлом году.

Особое внимание в области уделяют и развитию придорожного сервиса - растет количество заправочных станций, магазинов, придорожных кафе, баров, ресторанов, которые готовы принимать и обслуживать туристов и путешественников.-0-