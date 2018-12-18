В Гомельской области комиссии по содействию занятости направили на трудоустройство более 200 человек

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области комиссии по координации работы по содействию занятости населения направили на трудоустройство более 200 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Александр Семионов.

По его словам, в области функционируют 25 постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения: 21 - при районных исполкомах, четыре - при администрациях районов Гомеля. "За время работы комиссий с июня текущего года направлено на трудоустройство свыше 200 человек. Например, в Хойникском районе направлено 40 жителей, Добрушском - 27, Наровлянском - 20, Кормянском - 16 человек", - уточнил Александр Семионов.

Всего же за помощью, в том числе правовой, консультативной, методической, в комиссии в этом году обратились более 600 жителей региона. Тематика поднятых гражданами в комиссиях вопросов разнообразная. "Многие интересовались действующим законодательством, другие - алгоритмом включения в базу не занятых в экономике граждан, просили разъяснить и аспекты, касающиеся оплаты услуг ЖКХ", - сказал первый заместитель председателя комитета.

Часть вопросов была оперативно разъяснена и разрешена благодаря тому, что в состав комиссий включены представители различных государственных органов и организаций: депутаты, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, налоговых инспекций, органов внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства и других структур.

Изучают обратившиеся в комиссии и банк вакансий. К слову, на сегодня в региональном банке насчитывается около 10,5 тыс. предложений. "Востребованы водители автомобиля, различного рода специалисты в строительной отрасли (каменщики, бетонщики, электрогазосварщики), сельскохозяйственной (операторы машинного доения, животноводы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства), в сфере услуг (швеи) и торговле (продавцы), также есть потребность в квалифицированных специалистах в медицинской отрасли (врачи-специалисты, медицинские сестры)", - рассказал Александр Семионов.

Он обратил внимание, что при необходимости безработные могут пройти профессиональное обучение и повышение квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите. Так, только в этом году новые для себя и востребованные на рынке труда профессии освоили более 1,3 тыс. жителей региона.

Александр Семионов напомнил, что информация о работе комиссий по координации работы по содействию занятости населению, в том числе графики работы, размещена на сайтах райисполкомов и администраций районов Гомеля.-0-