В Гомельской области мобильные группы проведут перепись в 1,5 тыс. организациях

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области мобильные переписные группы планируют провести перепись населения примерно в 1,5 тыс. предприятиях, организациях, учреждениях численностью от 100 работающих. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вячеслава Перникова, в регионе сформирован перечень учреждений, предприятий, организаций для работы мобильных стационарных участков. "Это группа из нескольких переписчиков, направленная на 2-3 дня для переписи работников организации непосредственно по месту ее расположения", - уточнил он. Перепись через мобильные участки - один из вариантов, который может определить гражданин для прохождения переписи.

В целом же для координации работ по подготовке и проведению переписи населения в регионе создана временная областная комиссия по содействию переписи. Всего в Гомельской области к проведению переписи населения привлекаются 1 840 человек, в том числе в Гомеле 598.

Вячеслав Перников обратил внимание, что на первом этапе - с 4 по 18 октября - будет проводиться интернет-перепись, а также перепись в специализированных и закрытых организациях, организована работа стационарных и мобильных переписных участков.

Говоря о преимуществах интернет-переписи, начальник главного управления отметил, что респондент таким образом может заполнить переписные листы в удобное для него время. Кроме того, персональные данные человек вводит сам, никому их не сообщая. Сокращается время прохождения опроса - процесс займет не более 10 минут. Заполнить анкеты можно через сайты www.census.by и www.перепись.бел.

С 19 по 20 октября будет проводиться актуализация списков адресов. С 21 по 30 октября - опрос населения по месту жительства. В области утвержден перечень мест для организации 85 стационарных переписных участков, 26 из них - в Гомеле. Участки располагаются в зданиях райисполкомов, администраций районов, сельисполкомов, в помещениях организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, районных домах культуры, отделах статистики, центрах соцобслуживания населения, библиотеках, общежитиях.

Безопасность переписчиков при посещении адресов, требующих повышенного внимания, будет обеспечивать УВД облисполкома.-0-