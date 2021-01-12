В Гомельской области на проведение акции "Наши дети" направлено более Br78 тыс.

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br78 тыс. направили в Гомельской области на проведение республиканской благотворительной новогодней акции "Наши дети", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

По словам губернатора, в этом году благотворительный марафон объединил около 40 тыс. мальчиков и девочек Гомельской области. На проведение мероприятий акции "Наши дети" в регионе направили свыше Br78,4 тыс.

"Рождественские и новогодние праздники - пора чудес, сказок, хорошего настроения и, конечно же, душевного тепла. С особым трепетом это время ждут дети. Они мечтают и неподдельно радуются, когда их желания претворяются в жизнь. И уже который год акция "Наши дети" дарит детям безграничную радость, заботу и веру в чудеса", - сказал Геннадий Соловей.

По всей области прошли утренники, праздники. Например, более 1,2 тыс. ребят из всех районов собрал областной новогодний праздник в Гомельском цирке. Ребята получили массу положительных эмоций и сладости в подарок.

С подарками гости - представители власти, депутаты, руководители предприятий, волонтеры, неравнодушные люди - посетили детские дома, школы-интернаты, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы.

Активное участие в акции приняли общественные объединения - БРСМ, "Белая Русь", областные отделения Белорусского детского фонда и Белорусского фонда мира, областная организация БОКК и др.

Кроме того, главное управление образования облисполкома объявило акцию по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в колледжах и лицеях региона. К акции присоединились управления и комитеты облисполкома, предприятия, организации. В итоге 320 несовершеннолетним вручили сертификаты по Br50.

Геннадий Соловей добавил, что создание комфортных и безопасных условий для воспитания и образования детей - в числе приоритетных задач. Минувший календарный и учебный год стал одним из самых "урожайных" для Гомельской области в развитии и укреплении материально-технической базы учреждений образования, строительстве новых объектов. Например, 1 сентября учеников встретила новая школа в микрорайоне №21 Гомеля, 1 июня - ясли-сад "Радуга-град" в реконструированном корпусе оздоровительного лагеря "Ченковский бор" в Гомельском районе. Новоселье отмечали также ребята в Петриковском и Кормянском районах и Гомеле.

Многое было сделано и при подготовке к нынешнему учебному году. На модернизацию, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений образования дополнительно выделено Вr12,5 млн, в том числе Вr5,6 млн - средства облигационного займа, направленные на учреждения образования Мозыря. Большую поддержку школам и детским садам оказали предприятия и организации.-0-