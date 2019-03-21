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В Гомельской области на развитие спортобъектов в 2018 году направлено втрое больше средств

Регионы 21.03.2019 | 15:00
Фото из архива
Фото из архива

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На укрепление материально-технической базы объектов спортивной отрасли Гомельской области в 2018 году из разных источников финансирования было использовано Br14 млн 235 тыс., что почти втрое больше по сравнению с 2017-м, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома начальник управления спорта и туризма Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

В основном средства были направлены на капитальное строительство, текущий и капитальный ремонты, благоустройство спортивных объектов. Также в минувшем году из разных источников на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, других основных средств привлечено Br716 тыс.

Доходы от внебюджетной деятельности учреждений отрасли в 2018 году превысили Br9,5 млн. Темп роста к уровню 2017-го - 108,6%.

Денис Езерский рассказал, что загрузка физкультурно-спортивных сооружений в области по итогам прошлого года составила в целом почти 96%. В то же время, подчеркнул начальник управления, услуги объектов необходимо сделать более доступными для населения. Спрос потребителей постоянно изучается. Так, по итогам мониторинга, наиболее востребованными профильными услугами являются услуги тренажерного и игровых залов, бассейна, теннисных кортов. Из непрофильных популярны прокат и ремонт спортивного инвентаря и оборудования, игровые (аэрохоккей, прыжки на батуте), услуги восстановительных центров и т.д. "Руководителям учреждений следует перестраивать свой подход, активнее работать с населением, профсоюзными комитетами предприятий и организаций, внедрять новые направления, новые формы работы", - считает Денис Езерский.

По его словам, физкультурой и спортом занимаются 333,6 тыс. жителей региона, или 23,6% от общей численности населения области. К концу 2020-го данный показатель, как планируется, достигнет 25%.

Также было отмечено, что в регионе растет количество специализированных по спорту классов, которые являются одним из важных звеньев подготовки спортивного резерва. В нынешнем учебном году в 105 таких классах занимаются 2 275 человек. Годом ранее чуть более 1,8 тыс. ребят посещали 90 классов.-0-

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Теги
Гомельская область, заседания, ремонт, спорт, строительство
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