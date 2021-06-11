В Гомельской области обработали от борщевика Сосновского около 35,4 га за 5 месяцев

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области около 35,4 га обработали от борщевика Сосновского за пять месяцев с начала года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского по всем местам произрастания инвазивного растения - на контроле экологических служб. Ответственные за земли выполняли обработку самостоятельно. На территориях сельисполкомов и отдельных агропредприятий этим занимались подразделения МЧС и индивидуальные предприниматели, выигравшие процедуру государственной закупки данных услуг. На эти мероприятия из местных бюджетов было выделено Br45,92 тыс.

В первой половине июня территориальные органы Минприроды оценят выполненные работы и определят степень угнетения борщевика от гербицидов. По итогам землепользователям выдадут предписания о продолжении работ и вовлечению освобожденных от борщевика земель в хозоборот.-0-