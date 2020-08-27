27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ограничено купание детей в шести зонах отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала лета специалисты исследовали 1084 пробы воды из рек, озер и прудов региона. 110 проб не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям безопасности, 123 - по санитарно-химическим.

Сейчас действует ограничение на купание детей в шести зонах отдыха: на пляже "Карьер Вирский" и в водоеме в районе деревни Александровка Жлобинского района, в реке Днепр в городском поселке Комарин Брагинского района, на "Прудковском" пляже, а также на пляжах "Каскад-1" и "Каскад-2" в Центральном районе Гомеля.

Приостановлено купание детей и на пляже "Новобелицкий" областного центра и в реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" Жлобинского района. Остается запрет на купание детей и взрослых, а также на занятия водным спортом в городском пруду в Калинковичах.

Ограничения на купание сняты на шести пляжах в Гомеле. Это "Любенский", "Западный" и "Роповский" пляжи в Советском районе, "Озерный" - в Железнодорожном, "Волотовской" и "Центральный" - в Центральном.-0-