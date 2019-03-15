15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области планируют увеличить объемы лесовосстановительных работ в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов.

Основные плановые показатели воспроизводства лесов лесохозяйственными учреждениями области за 2018 год выполнены. Так, в минувшем году лесовосстановление и лесоразведение проведено на более 12,4 тыс. га (114,5% к плану), в том числе созданы культуры твердолиственных пород на площади 823 га (126,2% к плану). В общем объеме смешанные лесные культуры составляют 97%.

Селекционным материалом посажено более 6,1 тыс. га лесных культур, что составляет 163,7% к плану и 54,8% от общей площади посадки леса.

По сравнению с предыдущими годами в 2018-м объемы лесовосстановительных работ увеличились в два раза. "Задача наращивания площадей лесовосстановления поставлена и на 2019 год. Для этого заготовлено более 2,5 т семян сосны обыкновенной, в том числе 374 кг селекционных, 63,3 т желудей дуба, из них селекционных 10 т, в питомниках вырастили 67 млн сеянцев, что позволит обеспечить создание лесных культур на вырубленных площадях и произвести их дополнение", - уточнил Сергей Тарасов.

Как пояснили в Гомельском ГПЛХО, засушливые погодные условия последних лет, падение уровня грунтовых вод неблагоприятно сказались на устойчивости лесов. Наиболее ослабленными, по данным специалистов, оказались сосновые массивы. "Большое количество ослабленных деревьев способствовало размножению стволовых вредителей. Как следствие, с 2017 года в регионе наблюдается массовое усыхание сосновых насаждений. В 2018 году во всех лесхозах региона этому оказались подвержены более 21,8 тыс. га. Наибольшие площади - в Василевичском, Комаринском, Речицком опытном, Петриковском, Лельчицком, Мозырском опытном, Хойникском, Калинковичском, Гомельском опытном, Лоевском, Милошевичском, Светлогорском и Жлобинском лесхозах", - рассказали в ГПЛХО. Для предотвращения размножения и расселения вредителя в лесах области проведены масштабные санитарные мероприятия.

В Гомельском ГПЛХО подчеркивают, что готовы к восстановлению лесов в 2019 году и на вырубленных участках появятся новые массивы.-0-