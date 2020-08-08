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08 августа 2020, 16:15

В Гомельской области появился первый экипаж-трехтысячник

Фото из архива
Фото из архива
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8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый экипаж-трехтысячник уборочной-2020 появился в юго-восточном регионе страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации профсоюза работников АПК Галина Заморская.

С начала уборки экипаж комбайнеров КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района в составе Василия Коваля и Николая Манькова намолотил более 3 тыс.т зерна. Их вклад в областной каравай - 3156 т зерна, включая 432,2 т рапса.

Команда речицких комбайнеров в числе лидеров по намолотам в регионе и имеет высокие шансы на участие в республиканских "Дажынках" в составе областной делегации.

Ежедневно на хлебной ниве в разных уголках области экипажи комбайнеров и водителей, задействованных на перевозке зерна, устанавливают новые рекорды. Так, в регионе около 160 экипажей-тысячников, увеличивается число команд, которые намолотили более 2 тыс. т.

В лидерах и молодежные экипажи. 20 таких команд намолотили свыше 1 тыс. т зерна. Этого результата достигли и 18 семейных тандемов, в составе четырех из них трудятся женщины.

"Мы вместе с органами власти не оставляем наших рекордсменов без внимания. Выезжаем на поле и вручаем заслуженные награды", - рассказала Галина Заморская.-0-

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Гомельская область сельское хозяйство уборочная
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