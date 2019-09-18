В Гомельской области показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-августе снизился на 20%

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-августе составил 29,56 на 100 тыс. населения, или минус 20,2% к аналогичному периоду 2018-го. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Воинова на семинаре "О реализации новой редакции Информационной стратегии по ВИЧ-инфекции в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с тем, по словам специалиста, ситуация остается актуальной и требует контроля со стороны ответственных ведомств. Так, с начала года выявлено 418 новых случаев заболевания. В регионе проживает 8171 человек с ВИЧ-положительным статусом. "На протяжении ряда лет в области превалирует половой путь передачи ВИЧ, в текущем году - более 93% случаев. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (58%), доля женщин - 42%", - рассказала врач-эпидемиолог.

Есть некоторые изменения в возрастной структуре. Наибольшее количество новых случаев выявлено у жителей региона 40 лет и старше (55,7%), на второй позиции - люди 35-39 лет (15,3%).

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных за 8 месяцев, преобладают рабочие (45,5%) и лица без определенной деятельности (29,7%). 6% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.

"Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции - пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее шести недель после того, как человек подвергся риску инфицирования", - подчеркнула Светлана Воинова. В Гомельской области продолжается скрининговое обследование населения на ВИЧ-инфекцию. В ряде районов и Гомеле пройти тест предлагают при обращении в поликлинику. Скрининговое обследование позволяет своевременно выявить заболевание и оперативно начать терапию.

Медик также акцентировала внимание, что каждый человек может приобрести в аптеке набор для тестирования по слюне либо бесплатно и анонимно сделать анализ крови на ВИЧ в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ в Гомеле по ул. Моисеенко, 49.-0-