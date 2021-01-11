В Гомельской области при пожарах в 2020 году погибли 103 человека

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11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м число погибших при пожарах - жертвами огня стали 103 человека. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА. По словам Сергея Дичковского, количество пожаров в ушедшем году на объектах госсобственности и в жилом фонде региона снизилось на 2%. Однако число погибших увеличилось до 103 человек (в 2019-м - 75). Рост жертв огня зафиксирован в Брагинском, Гомельском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Петриковском, Рогачевском, Светлогорском районах и Гомеле. Среди погибших на пожарах 47 человек - это пенсионеры, 39 - неработающие, 16 - работающие. "Из 103 погибших 75, а это 72,8%, находились в состоянии алкогольного опьянения", - обратил внимание начальник управления. Говоря о причинах ЧП, Сергей Дичковский проинформировал, что 91 пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем, 4 - из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления, 2 - правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования. Начальник управления подчеркнул важную роль в профилактической работе смотровых комиссий, сельсоветов, а также комиссий по борьбе с пьянством в организациях, предприятиях. При этом все действия должны быть скоординированы, добавил первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок. "Алгоритм есть, нужно следовать ему в четком взаимодействии на местах. Жизнь человека, безопасность - важнее всего", - сказал он.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!