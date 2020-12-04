В Гомельской области профсоюзы на защиту медиков от COVID-19 направили в ноябре более Br68 тыс.

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области первичные профсоюзные организации и обком Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) направили в ноябре более Br68 тыс. на защиту медиков от COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БПРЗ.

"Отраслевой профсоюз области продолжает помогать учреждениям здравоохранения. Это и соцподдержка медиков, и минимизация рисков их возможного заражения коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе.

Обком БПРЗ оказал спонсорскую помощь трем городским клиническим больницам Гомеля (№№2, 3 и 4), центральным райбольницам Чечерска, Речицы, Светлогорска, Гомельской городской станции скорой медпомощи и городской автобазе учреждений здравоохранения. Общая сумма поддержки превысила Br21 тыс. Средства пойдут на приобретение СИЗов, спецодежды, холодильников для обустройства комнат приема пищи.

"Кроме того, матпомощь от обкома в размере Br3,2 тыс. получили члены профсоюза. Еще Br14 тыс. перечислены в созданный при Республиканском комитете БПРЗ фонд поддержки", - уточнили в пресс-службе.

Профсоюзные первички израсходовали Br8,8 тыс. на дополнительное добровольное страхование работников, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19, приобретение дезсредств и СИЗов для персонала. "Не оставили без внимания коллег, оказавшихся временно нетрудоспособными из-за коронавирусной инфекции. 242 члена профсоюза получили матпомощь. Общая сумма - Br21,4 тыс.", - добавили в БПРЗ.

Кроме того, обком БПРЗ регулярно проводит в регионе мониторинг, как медработники обеспечены горячим питанием. В некоторых учреждениях приостановили работу буфетов и комнат приема пищи, так как они находились на территории грязной зоны. В таких случаях организовали допместа для питания в чистых зонах.-0-