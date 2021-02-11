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Регионы
11 февраля 2021, 21:30

В Гомельской области реализовано 15 воздухоохранных проектов в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году на предприятиях Гомельской области реализовано 15 воздухоохранных мероприятий, обеспечивших снижение выбросов загрязняющих веществ на 1 тыс. т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Также на производствах региона внедрено 8 автоматизированных систем контроля выбросов.

Природоохранные проекты реализовывались и по другим направлениям. "За счет ввода новых очистных сооружений в Рогачеве, повышения эффективности работы очистных сооружений завода беленой целлюлозы на ОАО "Светлогорский ЦКК" и других мероприятий объем сброса недостаточно очищенных сточных вод сократился с 0,21 млн куб.м в 2019 году до 0,14 млн куб.м в 2020 году", - уточнили в комитете.

На реализацию природоохранных мероприятий из областного бюджета направлено более Br2 млн.

Наведение порядка на земле - особая задача. В регионе выполнили все доведенные показатели республиканского плана мероприятий по этому направлению. В разных уголках области высажено 130,9 тыс. деревьев и кустарников. "Уровень озелененности жилых районов достиг требуемого показателя в 30% и более", - рассказали в комитете. Вместе с тем ликвидировано 63 популяции борщевика на площади 19,7 га, а также 156 популяций канадского золотарника на 17,35 га.

За прошлый год собрано 119,2 тыс. т вторичных материальных ресурсов или 102% от задания. Используется практически треть (27%) твердых коммунальных отходов от объема их образования.

"Сохранению стабильной экологической ситуации способствовала также контрольная деятельность. Проведено более 6,4 тыс. контрольных мероприятий, выявлено свыше 11,9 тыс. нарушений, выдано более 6,3 тыс. предписаний, рекомендаций и информационных писем. К административной ответственности привлечены 1215 виновных на Br573,3 тыс. штрафных санкций. В качестве возмещения вреда, причиненного окружающей среде, предъявлено 118 претензий на более Br1,1 млн", - отметили специалисты.

В числе болевых точек - свалки. Количество выявляемых свалок увеличилось по сравнению с 2019 годом на 26% и составило 4477 случаев. Многочисленны и факты нарушения правил эксплуатации объектов захоронения ТКО.

Как отметили в комитете, остается проблемной работа предприятий-переработчиков строительных отходов. Некоторые из них размещают отходы на неподготовленных площадках с превышением допустимого для хранения объема. Этот и другие вопросы остаются на контроле природоохранных служб в 2021 году.-0-

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