В Гомельской области с начала года открылось 13 агроусадеб

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гомельской области зарегистрированы 13 агроусадеб, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома при рассмотрении вопроса о реализации в регионе госпрограммы "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы начальник управления спорта и туризма Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Езерский отметил, что для продвижения агроэкотуризма весной была создана областная рабочая группа. Специалисты структурных подразделений и служб облисполкома, ведомств провели во всех районах экспертно-координационные советы. Их участниками стали порядка 550 человек - владельцы действующих агроусадеб, те, кто заинтересован в открытии новых, безработные. "Результат проведенной работы - ощутимый прирост новых агроусадеб. С начала года в Гомельской области дополнительно 13 физических лиц зарегистрировали деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма", - отметил докладчик.

В целом же, пояснил он, эффективность реализации госпрограммы определяется выполнением целевого показателя по экспорту туристических услуг. Так, Гомельскому региону на этот год определено задание в размере $15,6 млн. По данным января-сентября, годовой план выполнен более чем на 86%, а в Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Житковичском, Кормянском, Наровлянском, Чечерском районах и в Гомеле он достигнут. По оперативным данным, по итогам ноября в регионе выполняется годовое задание, добавил Денис Езерский. В то же время он обратил внимание, что отдельным территориям необходимо активизировать работу в данном направлении для достижения поставленных целей.

Начальник управления рассказал, что для формирования и дальнейшего продвижения туристического бренда области проводится ряд маркетинговых мероприятий. Например, изготовлена рекламная и промопродукция общим тиражом более 18,5 тыс. экземпляров, создан каталог "Гомельщина туристическая" в русской, английской, китайской версиях. Туристический потенциал региона презентовали на международных тематических выставках, во время прошедших II Европейских игр. Кроме того, в июле в Гомеле открылось официальное представительство центра "Карта гостя". На данный момент от области в проекте участвуют 63 объекта.

"Еще большую осведомленность гостей и граждан страны о наших туристических ресурсах позволит достичь реализация проекта по комплексному описанию новых турмаршрутов области. Данная работа завершится в конце декабря. Проект объединит 23 совершенно уникальных новых туристических программ по районам, райцентрам, поселкам, деревням, туристским дестинациям. Материалы будут размещены в интернете", - пояснил Денис Езерский.

Он озвучил и ряд проблем, решение которых будет содействовать развитию современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличению его вклада в экономику региона. Например, прозвучало предложение о создании в Гомеле туристско-информационного центра. "Это мировая практика, важная составляющая не только въездного, но и внутреннего туризма", - пояснил Денис Езерский.

Необходимость создания такого центра подчеркнул и помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Он также обратил внимание, что культурные, исторические, спортивные объекты региона нужно активнее рекламировать, чтобы привлечь туристов и из нашей страны, и зарубежных.-0-