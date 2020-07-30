В Гомельской области строят и модернизируют 55 сельхозобъектов

30 июля, Буда-Кошелевский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области строят и модернизируют 55 объектов сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с коллективом предприятия "Белоруснефть-Особино", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию три крупных объекта. Это свинотоварная ферма с замкнутым циклом на 24 тыс. голов на предприятии "Андреевка" Буда-Кошелевского района, а также молочно-товарные фермы в Скрыгалове Мозырского и Дяковичах Житковичского районов на 600 и 2400 голов соответственно.

С начала года открыты две фермы в Мозырском районе и одна в Наровлянском. Сегодня после реконструкции открыли птичник на "Белоруснефть-Особино" в Буда-Кошелевском районе.

Геннадий Соловей уверен, что важные объекты, в том числе в сельском хозяйстве, будут открываться и дальше. "Государство всегда поддерживает сельское хозяйство. Ведь эта отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны. И мы нацелены на стабильную работу сельскохозяйственной отрасли, наполнение стабилизационных фондов", - сказал он. Губернатор подчеркнул, что облисполком всегда готов поддержать инновационные проекты, содействующие развитию региона по всем направлениям.-0-