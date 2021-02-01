В Гомельской области в 2020 году выявлено около 12 тыс. нарушений природоохранного законодательства

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году специалисты Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды провели более 6,4 тыс. контрольных мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного комитета.

Выявлено около 12 тыс. нарушений, выдано 6363 предписания, рекомендаций и информационных писем. По вступившим в законную силу постановлениям к административной ответственности привлечены 1215 виновных лиц. Штрафные санкции составили Br573,3 тыс.

По данным специалистов, контрольная деятельность областного комитета также была направлена на профилактику и предупреждение правонарушений. Было проведено около 5 тыс. мониторингов и свыше 1 тыс. мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. "Наибольшее количество правонарушений (57%) выявлено в области обращения с отходами, 20% - нарушения в области охраны и использования водных ресурсов, 6% - нарушения охраны атмосферного воздуха", - отметили в комитете.

В 2020 году установлено 138 фактов причинения вреда окружающей среде, по которым предъявлено 118 претензий о возмещении вреда более чем на Br1,1 млн.

Областной комитет продолжает контролировать соблюдение природоохранного законодательства и своевременность возмещения вреда, причиненного окружающей среде.-0-