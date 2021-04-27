В Гомельской области в I квартале построили 480 квартир для многодетных семей

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-марте этого года построили 480 квартир для многодетных семей, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Барановского, всего в первом квартале в регионе ввели 129,4 тыс. кв.м жилья. Это более четверти от годового задания. Индивидуального жилья возвели более 68 тыс. кв.м.

"Для многодетных семей введено в эксплуатацию 480 жилых домов и квартир общей площадью 36 тыс. кв.м. Это 31% от задания на 2021 год", - сказал заместитель председателя.

По словам председателя комитета по архитектуре и строительству Дмитрия Гайкевича, область планомерно работает над социальной задачей обеспечить многодетные семьи квадратными метрами. "Мы строим и в райцентрах, и на селе", - подчеркнул он. Дмитрий Гайкевич отметил, что акцент смещается на строительство именно в тех населенных пунктах, где проживают многодетные семьи. "Мы подбираем дома под те квадраты, которые необходимы семьям. Строим как с отделкой, так и без нее. Рассматриваем в каждом конкретном случае наиболее подходящие варианты. Задача - минимизировать отток кадров из села", - уточнил председатель комитета. -0-