В Гомельской области в продаже выявили опасные игрушки-слаймы

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в торговой сети региона 15 наименований детских игрушек (слаймов), которые не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза по показателям безопасности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции.

Речь идет об игрушках российского производства из пластичных масс "Желейная Monster Slime" (ООО "Фабрика творчества", Московская область, Раменское). Показатель по интенсивности запаха в игрушках в естественных условиях превысил норму в 1,5 раза. "Ароматизаторы, включаемые производителем в состав игрушек, привлекают ребенка запахами. Но резкие ароматы могут вызывать у некоторых детей аллергические реакции", - пояснили в инспекции. Специалисты уточнили: резкий запах всегда свидетельствует о наличии в игрушке токсичных веществ, которые выделяются в воздух и создают угрозу здоровью ребенка.

Госстандарт запретил ввоз и обращение на рынке страны данной продукции. Действие выданных на нее сертификатов соответствия Таможенного союза прекращено. Сведения об этом внесены в реестры на сайте Госстандарта.

Специалисты просят сообщать о фактах реализации запрещенной продукции в областную инспекцию Госстандарта.-0-