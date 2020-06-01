В Гомельской области волонтеры БРСМ проведут для детей праздник онлайн

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ Гомельской области проведут онлайн-праздник для детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Более 40 благотворительных мероприятий по всему региону организуют волонтеры "Доброе Сердце" во время республиканского проекта "День защиты детей с БРСМ". Большинство из них пройдут в онлайн-формате.

Больше всего сюрпризов подготовили для юных жителей области в первый день лета. К примеру, центральная районная организация ОО БРСМ приглашает маленьких эрудитов в "Счастливое детство". Викторина под таким названием пройдет в аккаунте социальной сети Instagram.

Настоящий праздник готовят волонтеры для воспитанников дома семейного типа в городском поселке Корма. Они с воздушными шарами и подарками придут в гости к большой семье. Ребята развлекут их мини-викториной "Счастье - это мы!".

В аккаунтах Instagram Житковичского и Лельчицкого райкома БРСМ сегодня пройдут онлайн-игры "Знатоки мультфильмов". Во время викторин организаторы проверят, насколько юные участники знают известные мультфильмы.

Республиканский благотворительный проект "День защиты детей с БРСМ", приуроченный к Международному дню защиты детей, стартовал 26 мая и продлится по 5 июня. Главная задача - адресная и шефская помощь детским учреждениям, сохранение традиций милосердия, развитие волонтерства.-0-