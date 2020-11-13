В Гомельской области выберут "Студента года"

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Победителя областного этапа республиканского конкурса "Студент года - 2020" определят сегодня в Гомельском регионе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Творческие баталии за звание лучшего студента области развернутся на сцене городского центра культуры. Ребята уже прошли региональный отбор. Из 30 претендентов выбрано восемь тех, средний балл зачетки у которых - не ниже 8.0. Это победители, стипендиаты специальных фондов, научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, а также парни и девушки с активной жизненной позицией.

Креативная восьмерка - победители отборочных этапов вузов юго-восточного региона - готова показать себя во всей красе. Конкурсантам предстоит проявить свои интеллектуальные, творческие и лидерские качества. Так, каждый из них представит свою многогранную личность в самопрезентации "В ритме студенческой жизни". Далее им предоставится возможность блеснуть интеллектом - ответить на 10 вопросов из различных областей жизни.

Один из самых ярких и завораживающих конкурсов - "Молодежь - источник творческих идей". Участники представят подготовленные программы.

Зрительское онлайн-голосование определит победителя в конкурсе видеороликов "Я - студент/Универ!".

Один из самых ответственных - конкурс-защита проектов. "Участник презентует молодежный проект, реализованный в своем учреждении высшего образования в 2019-2020 годах или планируемый к реализации в 2020-2021-м. Проект должен быть разработан участником конкурса (автором) или творческой группой студентов и направлен на развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активное вовлечение к проведению социально-экономических преобразований в Беларуси или совершенствование деятельности БРСМ, может содержать предложения по решению проблемных вопросов в молодежной среде", - рассказали в обкоме БРСМ.

Победитель конкурса получит современный гаджет (планшет), а также будет представлять регион на республиканском этапе конкурса. Все участники - ценные подарки, от партнеров конкурса.

В этот же день пройдет открытый диалог на тему "Студенчество во всех его проявлениях". Активисты союза молодежи вузов Гомельской области обсудят свои идеи и предложения по совершенствованию молодежной политики для студенчества, а претенденты на звание "Студент года" презентуют свои проекты.

Как уточнили в оргкомитете, для профилактики распространения COVID-19 конкурс будет проходить без приглашения зрителей и групп поддержки от учреждений высшего образования, с соблюдением масочного режима.

Организаторами конкурса выступает Гомельский областной комитет БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-