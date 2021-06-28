В Гомельской области завершают устранять последствия прошедшей стихии

28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области завершают устранять последствия прошедшей в регионе стихии. Работы намерены закончить сегодня - завтра. Заверения об этом прозвучали от руководителей районов на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, из-за прошедшего грозового фронта в ночь на 26 июня было нарушено электроснабжение в 173 населенных пунктах. Стихия нанесла урон в девяти районах. Специалисты "Гомельэнерго" оперативно восстанавливали подачу электроэнергии в населенных пунктах. На 59 молочно-товарных фермах, где отключалась электроэнергия, были задействованы генераторы "Гомельэнерго" и МЧС. Непогода незначительно затронула и некоторые объекты социальной сферы.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил оперативно устранить последствия стихии. Большой объем работ выполнили за выходные.

Так, в Лельчицком районе на объектах соцсферы повреждения и кровель, и окон устранили еще в субботу. "На сельскохозяйственных предприятиях, фермах, в машинно-тракторных парках устранены последствия на 50%. Работы будут полностью завершены сегодня - завтра", - заверили в Лельчицком райисполкоме.

В Житковичском районе с основными повреждениями на сельхозпредприятиях уже справились, более мелкие завершат сегодня. В одной из школ района и больнице в Турове продолжают восстанавливать кровли.

В одном из сельхозпредприятий Светлогорского района силы брошены на сеносклад и телятник.

Вопрос остается на контроле губернатора. Геннадий Соловей обратил внимание на то, что нужно действовать в комплексе, не забывая про водоснабжение. Все алгоритмы должны быть четко отработаны, подчеркнул он.-0-