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22 июля 2021, 18:47

В Горецком районе студенты-археологи обнаружили погребения древнерусской эпохи

Фото Мариам Табагари, ИА "Могилевские ведомости"
Фото Мариам Табагари, ИА "Могилевские ведомости"

22 июля, Горецкий район /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе неподалеку от деревни Полящицы студенты историко-филологического факультета Могилевского государственного университета во время археологических раскопок обнаружили древнерусские погребения XI-XII веков, а также более поздние захоронения, датируемые XVII веком, передает корреспондент БЕЛТА.

Практика у ребят длится почти месяц, сейчас работы близятся к завершению. Изначально участниками экспедиции были около 40 человек, сейчас продолжают жить и трудиться около 15 студентов и волонтеров. За время работ они обнаружили несколько захоронений XVII века, а кроме этого - места погребения более раннего, древнерусского периода.

"В этом году археологическая практика идет в Горецком районе. Здесь мы изучаем памятник X-XII веков, но при детальном исследовании оказалось, что он имеет более глубокую историю. Заложив несколько раскопов, мы обнаружили, что изначально - это городище, которое было заселено еще в Железном веке. Во время раскопок мы обнаружили несколько находок, соответствующих этому времени, - рассказал доцент МГУ имени А.А.Кулешова и руководитель экспедиции Алексей Авласович.

Дальнейшие раскопки молодых археологов показали, что эта местность была заселена позже, в XI-XII веках. "И, судя по находкам, это место было культовым. Вероятнее всего, здесь размещалась небольшая церковь и приход - это был центр христианизации. Вокруг нее и начали формироваться захоронения. И, судя по всему, здесь происходили первые христианские погребения в данном районе", - отметил руководитель экспедиции.

Одно из обнаруженных погребений, датируемое XVII веком, вызвало особый интерес у археологов. "Это практически уникальное захоронение, таких в Беларуси было найдено всего несколько. Это женское захоронение - тело находилось в гробу, а руки были скрещены на животе. И при этом сохранились фрагменты ткани от самой шеи и до пяток, они расшиты бронзовыми накладками. Это говорит о том, что женщина либо принадлежала к духовному сословию, либо к высшему обществу. В этом вопросе нам еще предстоит разобраться", - подчеркнул Алексей Авласович.

По его словам, практика в этом году получилась богатой на артефакты. "Обнаруженные здесь исторические находки послужат сразу нескольким целям. Мы будем использовать их в учебном процессе. Кроме этого, часть из них обязательно попадет в музей и будет служить наглядным примером, который расскажет об истории этого края - люди будут знать, какие процессы происходили на этом месте тысячу лет назад", - отметил он.

Одна из участниц раскопок, студентка 1-го курса Альбина Данилюк рассказала, что археологические экспедиции - это не только очень интересно, но и немного сложно. "Когда я сюда ехала, то переживала. Потому что думала, что мне не особо понравится. Но, окунувшись в эту атмосферу, в эту работу, я поняла, что это интересно. Мы работаем в течение дня, открываем и находим что-то новое. А вечером - посиделки у костра. Это моя первая практика, но я уверена, что она не станет последней, - поделилась девушка. - Это отличная возможность побыть на природе, чего в условиях города очень не хватает. А кроме этого - возможность приоткрыть какие-то новые и неизвестные страницы истории нашего края".

Среди участников экспедиции - студент 3-го курса Никита Василенко. Он рассказал, что это уже его вторые раскопки. "Когда приезжаешь первый раз в такую экспедицию, это такой ажиотаж, что хочется копать и искать все больше и больше. В этот раз я уже более опытный, все проходило чуть спокойнее, но при этом интерес никуда не пропал. Мы обнаружили много интересных вещей - кольца, украшения, застежки, фибулы. Обнаружили и человеческие останки, - рассказал студент. - У нас была забавная ситуация. Во время раскопок кто-то из ребят нашел золотую лунницу - это очень редкая находка. Все обрадовались, решили, что станем популярными, к нам будут приезжать журналисты, а за практику все получат высокую оценку. Ведь такую редкость не каждый раз удается найти. А за ужином наш руководитель сказал, что он нас так разыграл - украшение он купил в магазине и решил над нами пошутить. Мы, конечно, расстроились, но желание найти что-то действительно интересное только усилилось".

Ознакомиться с ходом экспедиции приехал сегодня руководитель летней практики могилевских студентов, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. "Такие практики для студентов очень важны. У ребят есть возможность прикоснуться в прямом смысле этого слова к вечности, к традициям и обычаям наших предков. Такой человек понимает, что до него на этой земле жили люди и после него здесь тоже продолжится жизнь. Что есть вечные и фундаментальные вещи, которые созданы поколениями на протяжении тысячелетий. У нашей страны есть огромный фундамент, созданный поколениями. И тот, кто ощущает дыхание вечности, не будет уничтожать все это, а будет с уважением относиться к тем, кто создал основы материальной культуры и цивилизованной жизни, без которых мы бы тоже не смогли жить", - отметил Игорь Марзалюк.-0-

Фото Мариам Табагари, ИА "Могилевские ведомости"

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