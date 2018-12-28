В Городке открывается резиденция Снегурочки

28 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Городке рядом с лыжероллерной трассой в урочище Воробьевы горы сегодня открывается резиденция Снегурочки, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома Светлана Мозжарова.

Резиденция разместится на острове между двух озер - Луговое и Ореховое. "Здесь будут проводиться театрально-игровые программы. На острове созданы интерактивные площадки по сюжетам сказок. Группы детей, выполняя задания, смогут проходить их. За это они будут получать сказочные деньги - скарбики. После всех испытаний участники перейдут на поляну, где за скарбики купят ключ от домика со Снегурочкой. Она якобы заперта в нем. Заплатив, дети таким образом ее освободят", - рассказала Светлана Мозжарова.

Мост, который ведет к острову, вечером будет светиться разными огнями. В это время он еще больше похож на сказочный, добавила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Как планируется, в будущем резиденция будет работать круглый год. Снегурочка превратится летом в Купалинку, осенью и весной - в другие персонажи.-0-