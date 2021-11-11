В Городокском аграрно-техническом колледже смогут обслуживать и ремонтировать сельхозтехнику

11 ноября, Городок /Корр. БЕЛТА/. В Городокском государственном аграрно-техническом колледже сегодня открыли мастерскую по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин в ресурсном центре учебного заведения, передает корреспондент БЕЛТА.

Ресурсный центр выступает как структурное подразделение учреждения образования. Здесь созданы условия для качественного освоения учащимися учебных программ производственного обучения, практики, приобретения навыков работы на современном оборудовании при освоении ими образовательных программ.

Инженер колледжа Юрий Сорочинский рассказал, что после ввода в строй мастерской возможности учреждения образования значительно расширились. "Здесь установлены современные станки, которые позволяют ремонтировать двигатели качественно и с высокой точностью работ. Также есть станки для шлифовки блоков и голов цилиндров, имеется оборудование для гидравлического испытания голов, фрезеровки клапанов, станок для разбортировки большегрузных шин", - отметил специалист.

Городокский колледж планирует в будущем ремонтировать двигатели тракторной и автомобильной техники сельхозпредприятий района и области. Это будет стоить дешевле для организаций, учащиеся смогут получить опыт и набивать руку в этом деле. Часть заработанных денег будут тратить на дальнейшее развитие мастерских. Кроме того, при оказании платных услуг молодые люди будут зарабатывать, это станет хорошей добавкой к стипендии. "Помимо получения стандартной квалификации "слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования" с новым оборудованием учащимся сможем давать такие рабочие профессии, как вулканизаторщик, монтировщик пневматических муфт. Ребята постепенно начинают осваивать новые станки, наши преподаватели опытные и помогут им в этом", - добавил Юрий Сорочинский.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что хороших специалистов не хватает в АПК, поэтому делается ставка на молодежь. "Ежегодно колледж совершенствуется в плане технологий, обеспечения современной техникой и, самое главное, в приобретении знаний и практических навыков учащимися. Если двигатель трактора ребята видят на стенде или в разрезе, то мы никогда не получим профессионала. Несколько лет назад договорились: чтобы подготовить высококлассного специалиста, ему нужно дать хорошие знания, практику и возможность свои навыки совершенствовать непосредственно на производстве в лучших сельхозпредприятиях области. Каждый год что-то делаем в этом направлении", - сказал губернатор. Новая мастерская очень нужная вещь, не в каждом колледже и вузе она есть. Сейчас учебному заведению нужно зарабатывать деньги за счет ремонта машин, важно, чтобы оборудование окупалось, подчеркнул Николай Шерстнев.

В Городокском аграрно-техническом колледже трудятся 106 педагогов и обучается 810 учащихся. Ежегодно 100% молодых специалистов распределяют на первые рабочие места.-0-

Фото Александра Хитрова