В Гродненской области активизируют работу по созданию опорных клиник

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжат активную работу по созданию сети опорных клиник. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время коллегии главного управления здравоохранения облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник отметил, что 2021 год станет определяющим для развития системы здравоохранения области на ближайшие пять лет.

"Планов много. На VI Всебелорусском народном собрании были поставлены четкие задачи по повышению мобильности нашей системы здравоохранения, по активизации работы по созданию опорных клиник, так называемых межрайонных центров. В Гродненской области их определено несколько. Это Островец, где опорная клиника уже функционирует, Лида и Волковыск, которые сейчас дооснащаются, а также клиник в Гродно, в которых сейчас проводятся работы по модернизации, дооснащению оборудованием", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что важно проанализировать опыт работы на местах в этом направлении. Лучшие практики будут тиражироваться уже в масштабах области.

Продолжится, отметил председатель облисполкома, и модернизация, совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы и в других учреждениях здравоохранения. Речь идет в том числе о проектировании новой больницы, строительстве онкоцентра в Гродно, закупке высокотехнологичного оборудования.

Подводя итоги работы медиков региона в 2020 году, Владимир Караник отметил, что минувший год был одним из самых сложных за всю историю белорусской медицины. "При этом система здравоохранения обеспечила доступность медпомощи. Ни на минуту не прекращалось и оказание экстренной и специализированной медицинской помощи", - отметил он. Также 2020 год позволил выявить и определенные узкие места, указав, например, на необходимость дооснащения диагностическим оборудованием. Работа эта уже активно ведется и будет продолжена в тесном сотрудничестве с Минздравом и в будущем.

При выходе из пандемии необходимо, по словам руководителя области, активизировать усилия по диспансеризации пациентов с хроническими патологиями, выявлению пациентов с ранними стадиями онкологического процесса.-0-