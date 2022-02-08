8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области будут действовать более 600 участков для голосования на референдуме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной комиссии по референдуму Владимир Хлябич.

Подготовка к референдуму в области идет согласно плану, четко и слаженно, отметил Владимир Хлябич. Создана областная комиссия, завершилось формирование участковых комиссий по референдуму, образованы участки для голосования. К слову, их количество в области будет 608. В это число входят и 37 закрытых участков, которые расположены в санаториях, учреждениях здравоохранения, воинских частях. Больше всего участков для голосования сформировано в Гродненском, Лидском и Слонимском районах.

В состав участковых комиссий по референдуму в регионе вошли чуть более 6,8 тыс. человек. В основном это представители общественных объединений, политических партий, трудовых коллективов. Созданы также 19 территориальных комиссий, в составе которых 227 человек. Продолжается в регионе и регистрация наблюдателей.

Владимир Хлябич рассказал, что в области также большое внимание уделяется подготовке самих участков для голосования. Один из акцентов - на соблюдении мер безопасности с учетом эпидемиологической ситуации.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.-0-