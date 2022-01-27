В Гродненской области готовы перепрофилировать клиники в случае подъема заболеваемости COVID-19

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области готовы развернуть дополнительные койки в случае подъема заболеваемости COVID-19. Пока необходимости в этом нет, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области наблюдается сезонный подъем острых респираторных инфекций. По сравнению с прошлой неделей регистрируется на 30% больше таких заболеваний. Чаще всего болеют дети. "При этом мы не отмечаем роста количества детей, которые нуждаются в госпитализации. Стабильной остается ситуация по обращаемости, лавинообразного роста обращений за помощью детей и взрослых нет", - отметила Людмила Кеда.

Свое влияние на подъем заболеваемости может оказывать и коронавирус, в том числе его штамм омикрон, случаи которого уже выявлены в регионе.

Людмила Кеда подчеркнула, что в целом уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в области находится на определенном плато. Сейчас, к примеру, их количество составляет около 30% от пиковых значений последней волны. Пациентов с коронавирусом принимают 4 межрайонных центра, а также 4 больницы в областном центре. В этих учреждениях имеется необходимый запас коек. Потребностей в том, чтобы задействовать для приема таких пациентов другие клиники, пока нет.

"Но при этом вся система здравоохранения готова к оказанию необходимой медицинской помощи. Имеем четко разработанные планы перепрофилирования наших учреждений в случае роста заболеваемости как у взрослых, так и у детей. Проверены готовность коек, обеспеченность их кислородом", - рассказала Людмила Кеда. Она обратила внимание, что плановая и профильная помощь, как в больницах региона, так и в поликлиниках, оказывается в полном объеме.

В регионе готовились к сезонному подъему заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Активно проводилась вакцинация против гриппа, продолжается вакцинация от коронавируса.-0-

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