В Гродненской области инспекторы Госстандарта обнаружили в продаже опасный кетчуп

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасный кетчуп выявили в продаже в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из магазинов в Кореличском районе инспекторы обратили внимание на томатный кетчуп "Шашлычный" с маркировкой "Нежино" российского производства. По результатам испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории РУП "Научно-практический центр гигиены", установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по маркировке. В составе кетчупа обнаружили синтетический краситель понсо 4R Е124, который не был указан в маркировке. Отсутствовала также предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

"По результатам проверки импортеру направлено предписание об изъятии продукции из обращения", - сообщили в инспекции Госстандарта. Также было направлено предложение о включении этого кетчупа в реестр опасной продукции. На территории страны будет прекращено и действие декларации о соответствии, которой сопровождалась продукция.-0-