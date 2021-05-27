В Гродненской области КГК проверил работу детсадов - выявлено более 1 тыс. нарушений

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. различных нарушений выявлено во время мониторинга детских садов в Гродненской области. Информация об этом была озвучена сегодня на коллегии Комитета государственного контроля региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Контролеры совместно с санэпидслужбой, а также сотрудниками МЧС проверили, насколько комфортные и безопасные условия созданы в дошкольных учреждениях Гродненской области. Итогом масштабного мониторинга, охватившим все детсады региона, стало выявление более чем 1 тыс. различных нарушений.

Большинство из них касаются нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также требований пожарной и дорожной безопасности. "Впрочем, ряд недостатков был связан с человеческим фактором и не требовал финансовых затрат для устранения. Например, наведение порядка на территории, а также в подвальных и подсобных помещениях, ремонт сантехнического оборудования, мебели проводились в день выявления нарушений", - отметили в КГК Гродненской области.

По итогам мониторинга субъектам хозяйствования и местным органам власти были направлены соответствующие рекомендации по устранению нарушений.-0-