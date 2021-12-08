В Гродненской области количество самозанятых увеличилось почти на 1 тыс.

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области по итогам 11 месяцев количество самозанятых возросло почти на 1 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

По данным на 1 декабря, более 7,4 тыс. жителей региона осуществляли деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога. Это на 937 человек больше, чем было в начале года.

Наиболее популярными видами деятельности остаются парикмахерские услуги (2,2 тыс. человек) и репетиторство ( более 1 тыс. человек). Почти до 500 человек возросло и количество тех, кто оказывает услуги по уходу за взрослыми и детьми, занимается приготовлением пищи в домашних хозяйствах граждан.

"Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в Гродно, а также в Лидском, Волковысском, Сморгонском и Слонимском районах", - рассказали в инспекции. С начала года от их деятельности в бюджет поступило Br1,65 млн.

Инспекторы напомнили: для осуществления деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо обратиться с уведомлением в любой налоговый орган не обязательно по месту жительства. В уведомлении следует указать вид деятельности, период и место его осуществления, и после уплаты единого налога, сумму которого рассчитает налоговый инспектор, можно начинать работать.

Уплата единого налога производится каждый месяц. Если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и платить налог не надо.

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при наличии одновременно двух оснований - на 45%.-0-