В Гродненской области количество самозанятых за январь-сентябрь возросло на четверть

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за январь-сентябрь 2019 года количество самозанятых возросло на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

По итогам девяти месяцев в регионе более 5,6 тыс. жителей региона ведут деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога. За аналогичный период прошлого года их было около 4,5 тыс. "Эти данные свидетельствуют о повышении самозанятости населения и вовлечении его в экономическую деятельность. От данной категории плательщиков в бюджет поступило свыше Br760 тыс.", - отметили в инспекции.

Одним из самых популярных видов деятельности стали парикмахерские услуги. Количество граждан, работающих в этой сфере, за девять месяцев увеличилось более чем вдвое до 1,2 тыс. В регионе возросло число тех, кто занимается продажей продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел. Стало больше в регионе и репетиторов.

Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в Гродно, а также в Лидском, Волковысском, Слонимском и Сморгонском районах.

В МНС по Гродненской области напомнили, что открыть свое дело можно в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться с уведомлением в налоговый орган, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления. После уплаты единого налога, сумму которого рассчитывает налоговый инспектор, деятельность можно начинать. Уплата налога производится каждый месяц. Если в каком-либо из месяцев деятельность будет приостановлена, то уплачивать единый налог не нужно.

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при наличии одновременно двух оснований - на 45%. Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога можно получить в налоговых органах.-0-