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29 марта 2021, 13:03

В Гродненской области началась заготовка березового сока

Фото из архива
Фото из архива

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Гродненской области начали заготавливать березовый сок. Приобрести его можно во всех районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Одними из первых к заготовке приступили в Скидельском лесхозе. В прошлом году здесь заготовили и продали 31 т сока. В этом сезоне, если будет активный спрос, готовы предложить покупателям до 50 т.

В каждом из лесничеств определены места, где сок можно купить прямо на лесосеке. Пока процесс лишь набирает обороты: например, в Лунненском лесничестве за выходные приобрели около 1,6 т. В среднем люди покупают сразу по несколько десятков литров.

В этом сезоне, рассказали в Гродненском ГПЛХО, стоимость сока при покупке на лесосеке в среднем по области составит около 20 копеек за литр. Однако в некоторых случаях необязательно ехать в лес. В ряде районов сок можно будет приобрести на территории лесничества. В качестве эксперимента в двух районах будут продавать сок, разлитый в пятилитровые ПЭТ-бутылки, а в Лиде планируется продажа свежего сока из бочки прямо в городе.

Всего в области намерены заготовить около 1,1 тыс. т березового сока. Помимо реализации населению будут поставлять и на местные перерабатывающие предприятия. Кроме того, березовый сок из Гродненской области будет экспортироваться: контракт заключен с литовскими партнерами.-0-

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