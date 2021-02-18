В Гродненской области от коронавируса начали прививать педагогов

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартовала вакцинация работников образования. Одними из первых прививку от коронавируса получили сотрудники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Вакцинацию купаловцы проходят на базе городской поликлиники №1. Список желающих привиться постоянно расширяется. На сегодня в него включены около 50 человек.

"Желающие получить прививку от коронавирусной инфекции начали записываться еще в сентябре прошлого года. В январе этого года были составлены списки с учетом возрастных категорий, принадлежности к профессорско-преподавательскому составу. Сегодня введен первый компонент вакцины 12 сотрудникам университета", - отметила начальник здравпункта ГрГУ имени Янки Купалы Марина Кравец, которая также сегодня привилась от коронавируса. Она подчеркнула: работники здравпункта будут следить за состоянием здоровья вакцинированных сотрудников вуза. Работает и колл-центр, куда можно обратиться за консультацией.

Главный внештатный иммунолог главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Наталья Усович проводит осмотр перед вакцинацией

Доцент кафедры общей физики физико-технического факультета Андрей Лавыш рассказал, что работать приходится в окружении большого количества людей, поэтому и вакцинация необходима. "Преподаю на пяти факультетах. Мне бы хотелось уменьшить риск заболевания, оградить от возможного заражения тех, с кем работаю, своих родителей. Накануне я внимательно изучил информацию о вакцине, все рекомендации и отметил, что для меня ее применение будет правильным решением", - пояснил он.

Вакцинация от коронавируса в Гродненской области стартовала в середине января. На первом этапе были привиты более 1,7 тыс. медработников. Сейчас, сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, в регион доставлено еще около 3 тыс. вакцин. Параллельно прививки получают и медики, и педагогические работники. Используется российская вакцина "Спутник V".

Кроме того, продолжается сбор заявок от жителей региона, кто хотел бы привиться. Записываются люди достаточно активно. Списки формируются в поликлиниках области.-0-

Процедурная медсестра Лариса Деменчук проводит вакцинацию

Во время вакцинации

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V"

Фото Леонида Щеглова