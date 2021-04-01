В Гродненской области планируют закупить 30 новых машин скорой помощи

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабное обновление парка скорой помощи запланировано в Гродненской области на 2021 год. С использованием различных источников финансирования планируется закупить 30 новых автомобилей, сообщил сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на подстанции №3 в Гродно состоялась церемония передачи четырех новых спецавтомобилей.

"Мы уже практически год живем в условиях пандемии. И когда вся работа по противодействию коронавирусной инфекции начиналась, Беларусь выгодно отличалась от других стран единым подходом. Органы госуправления, гражданское общество, частный бизнес объединились вокруг системы здравоохранения, не оставили ее один на один с проблемами. И я очень рад, что это единение вокруг ситуации с коронавирусом никуда не исчезло, и мы продолжаем работать в тесном тандеме для того, чтобы улучшить материально-техническое обеспечение системы здравоохранения, создать медикам комфортные условия для работы. Подтверждением тому и сегодняшнее событие", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что передача новых машин - лишь первый шаг в процессе обновления санитарного транспорта области.

Владимир Караник

В течение 2021 года из разных источников планируется передать в систему здравоохранения Гродненской области 30 новых автомобилей. Это, по словам Владимира Караника, повысит мобильность здравоохранения, доступность медицинских услуг для жителей региона.

Новые скорые, которые вручались сегодня, закупили ветераны Гродненского областного отделения Белорусской общественной организации ветеранов КГБ "Честь". "Основной вклад был со стороны ветеранов, которые работают в бизнесе и смогли изыскать средства на приобретение автомобилей. Почему было принято такое решение? Это дань уважения медицинским работникам, которые в это непростое время каждодневно героически противостоят пандемии", - отметил председатель Совета Гродненского областного отделения Белорусской общественной организации ветеранов КГБ "Честь" Владимир Мальцев.

Владимир Мальцев

Сегодня в Гродно работает 36 бригад скорой помощи, в их распоряжении - 41 автомобиль, 60% машин - старше 5 лет. Это немалый срок, отмечает главный врач областной станции скорой помощи Александр Байгин, ведь износ скорых из-за особого режима работы и тяжелых условий эксплуатации идет в несколько раз быстрее обычных автомобилей. Поэтому автопарку необходимо постоянное обновление.-0-

Александр Байгин

Фото Леонида Щеглова