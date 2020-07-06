В Гродненской области приступили к уборке озимого ячменя

6 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гродненской области приступили к уборке озимого ячменя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Уборка озимого ячменя в СПК "Прогресс-Вертелишки"

Водитель СПК "Прогресс-Вертелишки" Артур Гарасимович

Во время уборки озимого ячменя

К уборочной приступили практически во всех районах области. Всего в регионе предстоит убрать около 7,1 тыс. га озимого ячменя. Урожайность этой культуры выше прошлогодней и составляет 52 ц/га (в 2019 году - примерно 41 ц/га).

В Гродненском районе озимый ячмень убирают в нескольких хозяйствах, в том числе в СПК "Прогресс-Вертелишки". Здесь уже намолочено свыше 1,2 тыс. т зерна. Эта фуражная культура позволяет на текущий момент обеспечить кормами животноводческий комплекс хозяйства.

Как отметили в комитете, сроки уборочной будут зависеть от погодных условий. Если не подведет погода, через неделю в регионе начнется уборка рапса. Массовая же уборка зерновых по традиции стартует в середине июля.-0-

Механизатор Геннадий Радевич

Фото Леонида Щеглова