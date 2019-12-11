В Гродненской области продавали опасные настольные светильники

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области из продажи изъяли потенциально опасные настольные светильники. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Реализовывались они в торговой сети Лиды. По результатам испытаний, проведенным в аккредитованной лаборатории, выяснилось, что светильники китайского производства не соответствуют установленным требованиям по безопасности. Один из них не выдержал испытаний по теплостойкости и огнестойкости. Ко второму перечень претензий еще шире: он не соответствует требованиям к защите от поражения электрическим током, а также по устройству крепления, конструкции и изоляции.

"Светильники сопровождались сертификатами соответствия. Их наличие свидетельствует о том, что производитель обязан изготавливать продукцию, соответствующую установленным требованиям, но не означает, что продукция, реализуемая в настоящий момент, соответствует этим стандартам. Недобросовестные производители порой сознательно изготавливают продукцию с уменьшенным расходом материалов или заменой сырья для ее удешевления", - отметили в отделе госнадзора Лиды.

Небезопасная продукция изъята из обращения, запрещен ее ввоз в страну. Также прекращено действие сертификатов соответствия в Республике Беларусь.-0-