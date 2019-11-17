В Гродненской области проголосовали почти 65% избирателей

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей в Гродненской области на 16.00 составила 64,77%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.
"Активность избирателей нормальная. Работа идет в штатном режиме. Нарушений и проблем нет", - отметили в областной избирательной комиссии.
Наиболее активно голосуют в Волковысском избирательном округе №48, Ивьевском избирательном округе №54, Щучинском избирательном округе №60, Гродненском сельском избирательном округе №53, а также в Замковом избирательном округе №57. Во всех из них явка уже превысила 70%.
Всего в Гродненской области образовано 13 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотируются 60 кандидатов. Членами избирательных комиссий выбраны более 7 тыс. человек. Досрочное голосование проводилось на 629 из 669 избирательных участков. Еще 40 участков открылись сегодня, 17 ноября.-0-