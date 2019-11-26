В Гродненской области проверили 1,2 тыс. семей, которым вернули детей

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области проверили 1,2 тыс. семей, в которых родителям вернули детей. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гродненского облисполкома Людмила Ницкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоги мониторинга таких семей были подведены сегодня на совместном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и координационного совета облисполкома по контролю за реализацией декрета №18.

"В Гродненской области в октябре - ноябре проверены условия жизни и воспитания детей, которые ранее находились под защитой государства, но были возвращены родителям. Посещены около 1,2 тыс. семей, где воспитываются почти 2 тыс. детей. К сожалению, из четырех семей детей пришлось изъять из-за угрозы их жизни и здоровью. В последующем они признаны нуждающимися в государственной защите", - рассказала Людмила Ницкая. В период мониторинга пять детей из пяти семей признаны находящимися в социально опасном положении. Все семьи сейчас на контроле.

Одной из причин масштабного и одномоментного мониторинга в Гродненской области стала трагедия в Зельвенском районе. Как сообщалось, в октябре в деревне Мадейки отец избил свою четырехлетнюю дочь, через два дня ребенок умер в больнице. Девочка с сестрой 2016 года рождения была на попечении отца в Дятловском районе. Дети ранее отбирались, так как находились в социально опасном положении, а осенью 2018 года были возвращены.

В регионе также внесены изменения в разработанный ранее алгоритм по сопровождению детей, возвращенных родителям. В частности, существенно пересмотрены функции контроля, включена в алгоритм работа с семьями, мигрирующими по территории области.

"В каждом сельсовете области посетили почти 500 семей, где проживают дети без регистрации. Социально опасного положения не установлено. Также во время мониторинга выявлены семьи, которые сменили место жительства. В этих случаях обеспечено получение информации о благополучии детей от компетентных органов уже по новому месту проживания", - рассказала Людмила Ницкая. Она подчеркнула, что будет продолжен анализ эффективности работы в этом направлении со стороны учреждений образования.

Во время заседания комиссии было отмечено, что в 2019 году в регионе 77 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их жизни и здоровья. "К сожалению, каждый пятый ребенок из них оказался жертвой насилия в семье. Зарегистрировано более 20 фактов избиения детей, причинения им физической боли и насилия", - отметила старший помощник прокурора Гродненской области Светлана Нанкевич. Она подчеркнула, что основная задача государственных органов - предотвращать подобные случаи. Необходимо принимать все меры для защиты прав и законных интересов детей. Прокуратура области дала принципиальную оценку и ненадлежащему выполнению должностных обязанностей компетентными органами.-0-