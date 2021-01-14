В Гродненской области работает 47 пунктов проката зимнего инвентаря

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области взять зимний спортивный инвентарь можно в 47 пунктах проката. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном учебно-методическом центре физического воспитания населения.

В Гродненскую область на этой неделе пришла настоящая зимняя погода. Выпал снег, ожидаются морозы. Актуальным стал и активный зимний отдых на свежем воздухе. Коньки, лыжи, санки, другой необходимый инвентарь в регионе предлагают взять напрокат. Всего в Гродненской области работает 47 пунктов проката. Традиционно размещаются они рядом с ледовыми коробками и катками, лыжными трассами.

"Приступили в регионе и к заливке льда. Всего планируется залить как минимум 43 хоккейные коробки, полтора десятка катков. Появятся катки и у некоторых учебных заведений, спортивных объектов. В Гродно, к слову, планируется по традиции залить каток в парке им. Жилибера в центре города", - рассказали в Гродненском областном учебно-методическом центре физического воспитания населения. Проложат в регионе и свыше 20 лыжных трасс протяженностью от 1 км и более. В областном центре, к примеру, они появятся в лесопарках "Пышки" и "Румлево".

Погода позволила включить и снежные пушки в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно. Первую трассу - для тюбингов - здесь планируют открыть уже к выходным.

Планируется проведение традиционных массовых спортивных соревнований и праздников. Например, таких как "Гродненская лыжня", собирающая обычно большое количество участников. Состоятся и соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", базой для которого станет спортивно-биатлонный комплекс "Селец" под Новогрудком, и "Золотая шайба".-0-