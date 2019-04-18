В Гродненской области реализуются 4 инвестпроекта с китайским капиталом

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области реализуются четыре инвестпроекта с китайским капиталом. Об этом сегодня во время встречи с китайскими журналистами сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, китайская компания выкупила в областном центре 16-этажное здание бывшей гостиницы "Гродно". Сейчас ведется его реконструкция: здесь появятся отель, ресторан, торговые и офисные помещения. В СЭЗ "Гродноинвест" также зарегистрирован резидент из Китая, планирующий реализацию инвестпроекта в сфере логистики. Это направление сотрудничества - одно из самых перспективных, отметил губернатор.

В Гродно также открыт центр традиционной китайской медицины и торгово-выставочный центр, где представлены товары партнеров региона из Китая.

Проекты реализуются совместно с партнерами из китайской провинции Ганьсу, с которой Гродненскую область связывают побратимские отношения.

"Китай в последние годы для региона важный торгово-экономический партнер. Планы по развитию сотрудничества у нас достаточно большие. По итогам 2018 года товарооборот составил около $200 млн. Возможно, цифра и не самая большая, однако отмечаем ежегодный рост этого показателя. Все больше и больше предприятий региона налаживают связи с китайскими партнерами", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что динамично развиваются отношения в образовании и культуре. Еще одна набирающая ход сфера сотрудничества - туризм.

В Беларуси проходит пресс-тур китайских журналистов. 17 и 18 апреля они знакомились с Гродненской областью, посещали промышленные предприятия, объекты историко-культурного наследия, учебные заведения. Состоялась встреча с руководством области. Журналистов больше всего интересовали вопросы сотрудничества Гродненской области с регионами Китая. Гости побывали в замковом комплексе "Мир", посетили Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, погуляли по историческим местам в центре Гродно.

"Сегодня мы побывали на одном из молокоперерабатывающих предприятий региона. Своими глазами увидели, попробовали, убедились в высоком качестве белорусских продуктов. С совместной реализацией проекта "Один пояс и один путь", в котором Беларусь - один из экономических центров, качественной продукции из вашей страны в Китае должно стать больше", - отметил шеф-корреспондент агентства Синьхуа Вэй Чжунцзе.-0-