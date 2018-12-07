В Гродненской области снижается количество преступлений в быту

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области отмечается положительный тренд в профилактической работе в семейно-бытовой сфере, снижении количества тяжких преступлений. Такое мнение во время областного собрания участковых инспекторов высказал заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Лиде на традиционном областном собрании участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и представителей других субъектов профилактики подвели итоги работы, а также наметили планы на будущее.

"Дело профилактики - это не только работа сотрудников органов внутренних дел. В комплексе проблемы должны решаться всеми субъектами профилактики, органами местной власти, общественными формированиями. Если это взаимодействие будет организовано, то, естественно, будет и результат. Говоря про Гродненскую область, с удовольствием хотел бы отметить положительный тренд в этой работе", - отметил Николай Мельченко.

По итогам 11 месяцев отмечается снижение совершенных в отношении членов семьи убийств (на 20%) и умышленных причинений тяжких телесных повреждений (на 29%). Тенденции многолетние: за последнее десятилетие уровень "бытовых" убийств и тяжких телесных повреждений на территории области снизились вдвое (с 205 в 2008 году до 93 в 2017-м).

Во время собрания отмечалось, что в регионе предметно строится работа с лицами, совершающими насилие в семье. На территории области выявлено 5 тыс. подобных административных правонарушений, возбуждено почти 260 превентивных уголовных дел, применено более 420 защитных предписаний, в абсолютном большинстве с выдворением обидчика из общего жилища.

На региональном уровне все активнее применяется механизм межведомственного взаимодействия по оказанию помощи пострадавшим. В 2018 году принято более 800 информированных согласий на передачу информации о неблагополучии в семье в центры социального обслуживания населения, а при содействии сотрудников ОВД услугами кризисных комнат воспользовалось 29 потерпевших от рук своих близких.

"Основа профилактики - участковый инспектор. Он непосредственно работает с гражданами, к нему идут с проблемами и вопросами. Наша задача - обеспечить хорошие условия работы именно для этой категории правоохранителей. Кроме того, мы должны содействовать эффективной деятельности и общественных формирований, общественных пунктов охраны порядка", - отметил во время собрания председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Традиционно на собрании были вручены награды отличившимся сотрудникам милиции. Участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Гродненского РОВД Владимир Бахмач и участковый инспектор по делам несовершеннолетних ИДН Ошмянского РОВД Вадим Клим стали лучшими участковыми региона в 2018 году.-0-