В Гродненской области стартовал второй этап интеллектуально-спортивной квест-игры "Победа 75"

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартовал второй этап интеллектуально-спортивной квест-игры на тему 75-летия Победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Участниками первого этапа, который прошел в онлайн-формате "Мозговой штурм", стали более 130 команд, представляющих не только Гродненскую область, но и другие регионы Беларуси, а также ближнее зарубежье.

"Второй этап - фотоохота "75-летие освобождения Гродненской области" - проводится с 13 по 17 апреля. Суть заданий предельно проста: участнику необходимо сделать фото предмета, места, техники или чего-то другого, указанного в задании", - рассказали в обкоме.

Присоединиться к игре можно на любом этапе вне зависимости от возраста. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте nightcity.en.cx, создать свою команду или вступить в уже существующую и подать заявку на участие.

"Наша квест-игра - это новая форма отдыха и развлечения с возможностью окунуться в приключения, прокачать эрудицию и интеллект, проявить свои творческие способности и узнать что-то новое", - отметили в комитете.

После фотоохоты участников ждет еще один этап в формате квеста. На каждом этапе командам будут начисляться очки в соответствии с занятым местом, которые в последующем занесут в турнирную таблицу. По итогам игры определят тройку призеров, они получат ценные призы. Подвести итоги планируется к 9 мая.-0-