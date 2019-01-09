9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2018 году не зарегистрировано ни одного наркопреступления среди подростков. Об этом в интервью, опубликованном на сайте УВД Гродненского облисполкома, рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Андрей Прискока, сообщает БЕЛТА.

В регионе в течение последних лет наблюдается тенденция по оздоровлению ситуации в этой сфере. Дает результат прежде всего консолидация усилий всех заинтересованных ведомств.

"Особенно значимо снижение уровня вовлеченности в наркопреступность несовершеннолетних. Если в 2015 году подростками было совершено 84 наркопреступления, то в 2018 году таких фактов в области не зарегистрировано. С 2016 года в регионе не выявлено ни одного случая передозировки наркотическими средствами среди несовершеннолетних", - отметил Андрей Прискока. Он подчеркнул, что в целом количество фактов передозировки наркотиками снижается: в 2016 году зафиксировано 30 случаев, в 2017-м - 12, по итогам 2018 года - 4 факта.

Сбыт наркотиков с помощью интернета остается одним из наиболее распространенных способов совершения таких преступлений. В 2018 году в Мостовском районе сотрудники милиции задержали местного жителя, который занимался распространением психотропных веществ в интересах одного из интернет-магазинов. "У него изъято около 1,2 кг пара-метилэфедрона. Задержанный имел криминальные связи в России, откуда и поставлял запрещенные вещества в страну. В результате взаимодействия с российскими коллегами на территории Московской области было изъято более 1 кг наркотика", - рассказал Андрей Прискока.

В Гродненской области чаще всего выявляются факты выращивания конопли для дальнейшего производства из нее марихуаны. В Зельвенском, Кореличском и Сморгонском районах были обнаружены помещения, оснащенные специальным оборудованием для этого. Кроме того, во время спецмероприятий "Мак" в 2018 году в регионе уничтожено более 16 т наркосодержащих растений. Активна велась работа и по пресечению транзита наркотиков.-0-